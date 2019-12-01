Приближенный к Микитасю экс-гендир «Киевметростроя» уже не впервые пытается отрейдерить компанию

Деловой партнер экс-главы «Укрстроя» Максима Микитася, бывший генеральный директор ОАО «Киевметрострой» Владимир Петренко, которого связывают с попытками рейдерского захвата компании, находится под следствием из-за того, что еще полтора года назад уже пытался осуществить такой захват. Тогда Петренко был уличен в подделке документов - редакции Интернет-издания «Аргументум» удалось узнать подробности уголовного дела против него.

Об этом пишет From.UA.

Уголовное производство было открыто в апреле 2018 по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов, бланков). Известно, что помощник адвоката Анна Дзюба предоставила государственному регистратору отдела государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Шевченковской РГА в г.. Киеве положение о наблюдательном совете ОАО «Метрострой» (код ЕГРПОУ 32961977), протокол заседания наблюдательного совета ПАО «Метрострой» от 23.04 .2018 о назначении генерального директора Частного акционерного общества «Метрострой» (код ЕГРПОУ 32961977).

В протоколе указано, что смена гендиректора состоялась на заседании наблюдательного совета ПАО «Метрострой», на котором бы присутствовали три члена наблюдательного совета: Владимир Петренко, Ирина Петренко и Леонид Панасюк. Однако протокол был подписан только двумя членами совета - Владимиром и Ириной.

«Также интересно то, что Владимир Петренко назван Председателем наблюдательного совета, хотя им был и остается Олег Токарев. К тому же, третий член «наблюдательного совета» Леонид Панасюк не ставил свою подпись на протокол и лично сообщил Токареву, что не присутствовал на заседании и не голосовал ни за одно решение по замене генерального директора общества.

Таким образом оказалось, что Петренко еще в апреле 2018 пытался в интересах Микитася осуществить рейдерский захват «Киевметростроя», подделав документы и «назначив» своего карманного директора.

Стоит отметить, что если в прошлый раз Микитась действовал только через Петренко, то сейчас подключил к рейдерскому захвату председателя Наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олега Токарева », - резюмирует« Аргументум».