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Прокурор в деле Шеремета провалил переаттестацию

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Прокурор Александр Лукашенко не прошел аттестацию.
Подозреваемый в убийстве Щеремета Андрей Антоненко
Подозреваемый в убийстве Щеремета Андрей Антоненко
Андрей Антоненко / Facebook

Сотрудник Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который подписывал подозрение Андрею Антоненко, не смог пройти переаттестацию в ГПУ. Об этом свидетельствуют результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года. 

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Адвокат Андрея Антоненко Константин Татарченко ранее публиковал материалы подозрения в деле Шеремета, которые подписал Александр Лукашенко.

 

 

 

 

Напомним, Андрей Антоненко подал иск против Зеленского, Авакова и Рябошапки.

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Теги: Шеремет, Антоненко, прокуратура, ГПУ, Лукашенко
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Путин_xyйло    20.12.2019, 14:54
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