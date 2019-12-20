Прокурор в деле Шеремета провалил переаттестацию

Прокурор Александр Лукашенко не прошел аттестацию.

Сотрудник Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который подписывал подозрение Андрею Антоненко, не смог пройти переаттестацию в ГПУ. Об этом свидетельствуют результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года.

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Адвокат Андрея Антоненко Константин Татарченко ранее публиковал материалы подозрения в деле Шеремета, которые подписал Александр Лукашенко.

Напомним, Андрей Антоненко подал иск против Зеленского, Авакова и Рябошапки.

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