"Я бы такое не надела": Кузьменко высказалась из-за решетки

Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к убийству Шеремета.

Украинский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, указала на явные различия во внешности между ней и женщиной, которую камеры наружного наблюдения зафиксировали при подкладывании взрывчатки под машину журналиста Шеремета в 2016 году. Об этом передает сайт Сегодня.ua

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Так, по словам Кузьменко, на подрывнице были надеты шорты, а она их не носит.

С 25 лет я не ношу шорты, а такие я бы и тогда не надела, – сказала Кульменко из стеклянного бокса в зале Киевского апелляционного суда.

Юлия Кузьменко назвала абсурдной ситуацией с ее задержанием. Она считает, что гособвинение не может ни предоставить доказательства ее вины, ни дать ей защититься самой.

Напомним, Прокуроры сорвали апелляцию в деле убийства Павла Шеремета

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