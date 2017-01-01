"Я бы такое не надела": Кузьменко высказалась из-за решетки
Украинский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, указала на явные различия во внешности между ней и женщиной, которую камеры наружного наблюдения зафиксировали при подкладывании взрывчатки под машину журналиста Шеремета в 2016 году. Об этом передает сайт Сегодня.ua
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Так, по словам Кузьменко, на подрывнице были надеты шорты, а она их не носит.
С 25 лет я не ношу шорты, а такие я бы и тогда не надела, – сказала Кульменко из стеклянного бокса в зале Киевского апелляционного суда.
Юлия Кузьменко назвала абсурдной ситуацией с ее задержанием. Она считает, что гособвинение не может ни предоставить доказательства ее вины, ни дать ей защититься самой.
Напомним, Прокуроры сорвали апелляцию в деле убийства Павла Шеремета
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