В Одессе посадили на 7 лет мужчину, который бил, грабил и насиловал

Мужчина напал на двух женщин весной 2019 года.

В городе Одесса Малиновский райсуд принял решение о заключении на 7 лет мужчине, который бил, грабил и насиловал женщин. Об этом сообщает Пушкинская со ссылкой на реестр суда.

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Инцидент с пожилой женщиной произошел 12 мая. Злоумышленник ограбил жертву на Тираспольском шоссе. Он нанес жертве несколько ударов кулаком по голове. После того, как женщина упала, преступник отобрал золотые украшения и деньги.

“После ограбления мужчина решил воспользоваться беспомощным состоянием пожилой женщины. Он изнасиловал ее, пока та была без сознания“ - говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее, а именно 8 мая мужчина попытался совершить такое преступление, но только с молодой девушкой. Инцидент произошел по улице Локальной.

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“После этого злоумышленник затащил ее в заброшенное здание, где бил головой о стену. Девушка, однако, не потеряла сознание, а преступнику нужно было перегнать свой велосипед. Он велел пострадавшей оставаться на месте и ждать его, сказав, что собирается ее изнасиловать. Когда преступник ушел за велосипедом, девушка сбежала“ - говорится в сообщении.

Как сообщалось в июле 2018 года, в Ужгороде 16-летний парень изнасиловал 9-летнего мальчика.

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