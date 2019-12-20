Боевики ведут обстрелы, прикрываясь детьми в окопах – штаб 28-й ОМБр

Чтобы ВСУ не стреляли в ответ, боевики пускают детей в окопы.

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На позиции, откуда российский снайпер 17 декабря застрелил украинского воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, находился ребенок. Об этом сообщает официальная Facebook-страница 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

К сообщению прикреплены два снимка: на одном – залитый кровью бронежилет погибшего бойца, на втором – хорошо различимый силуэт в яркой розовой куртке, который внешне напоминает очертания девочки-подростка или женщины.

Бронежилет Лисицина facebook.com/28brigade/

Фото позиций противника facebook.com/28brigade/

Да, вам не показалось. На фото – ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да. Пользуется ли этим? Видите сами, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что снимок позиций российских оккупантов сделан украинской разведкой незадолго до выстрела, убившего Василия Лисицина.

Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно – истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной, - подчеркнули в бригаде.

Напомним, старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря в зоне ООС в результате ранений, полученных во время снайперского обстрела со стороны наемников РФ.

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