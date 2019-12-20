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Боевики ведут обстрелы, прикрываясь детьми в окопах – штаб 28-й ОМБр

Комментариев: 2
Чтобы ВСУ не стреляли в ответ, боевики пускают детей в окопы.
Боевики ведут обстрелы, прикрываясь детьми в окопах
Боевики ведут обстрелы, прикрываясь детьми в окопах
facebook.com/28brigade/

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На позиции, откуда российский снайпер 17 декабря застрелил украинского воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, находился ребенок. Об этом сообщает официальная Facebook-страница 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

К сообщению прикреплены два снимка: на одном – залитый кровью бронежилет погибшего бойца, на втором – хорошо различимый силуэт в яркой розовой куртке, который внешне напоминает очертания девочки-подростка или женщины.

Бронежилет Лисицина
Бронежилет Лисицина
facebook.com/28brigade/

Фото позиций противника
Фото позиций противника
facebook.com/28brigade/

Да, вам не показалось. На фото – ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да. Пользуется ли этим? Видите сами, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что снимок позиций российских оккупантов сделан украинской разведкой незадолго до выстрела, убившего Василия Лисицина.

Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно – истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной, - подчеркнули в бригаде.

Напомним, старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря в зоне ООС в результате ранений, полученных во время снайперского обстрела со стороны наемников РФ.

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Теги: ВСУ, боевики, ребенок, снайпер, смерть, обстрел, Донбасс
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Комментариев (4)
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Кайдаш    20.12.2019, 14:54
Оценка:  -1
Кайдаш
СУКИ
VSHIVANKA    20.12.2019, 14:51
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПЕРВОЕ ФОТО ПРИКОЛЬНОЕ , С УКРОПНЫМИ КИШКАМИ НА БРОНИКЕ.....
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:52
Оценка:  0
Путин_xyйло
То твоя мамка "подрабатывает" - на втором фото?!
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:53
Оценка:  0
Путин_xyйло
Или ты сама?
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