"Думайте": Зеленский обратился к владельцам игровых заведений
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к владельцам игровых заведений и напомнил им о проваленном вчера законопроекте.
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“Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит“ - отметил президент.
Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?
“Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай..те“ - подытожил Зеленский.
Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий.
Позже премьер сознался, почему Кабмин решил запретить лотереи именно сейчас.
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