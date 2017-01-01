"Думайте": Зеленский обратился к владельцам игровых заведений

Президент Зеленский обратился к владельцам игровых заведений в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к владельцам игровых заведений и напомнил им о проваленном вчера законопроекте.

Читай также: “Крышевали“ правоохранители: СБУ отчиталось о закрытии десятков игровых заведений

“Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит“ - отметил президент.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

“Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай..те“ - подытожил Зеленский.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий.

Позже премьер сознался, почему Кабмин решил запретить лотереи именно сейчас.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram