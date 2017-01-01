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В Кривом Роге пациент избил врача за правильный диагноз

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Нападавшему грозит возвращение в тюрьму, потому что он был условно-досрочно освобожден.
Мужчина хотел на больничный, а попал в отделение полиции
Мужчина хотел на больничный, а попал в отделение полиции
superhaber.tv

В Кривом Роге пациент набросился на врача, потому что тот написал в справке правильный диагноз.

Об этом сообщает Krivbass.city.

В два часа ночи в больницу №11 прибыл 29-летний мужчина, который жаловался на боль в ноге. Мужчина убеждал, что у него перелом. Он захотел, чтобы его посадили в инвалидную коляску и повезли на рентген. При обследовании у пациента не обнаружили никаких серьезных повреждений.

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Поскольку мужчина официально работал и имел медстраховку, ему провели экспресс-тест прибором “Драгер“. Результаты показали, что он употреблял алкоголь. Врач выдал справку с указанием результатов теста. Пациент, который сидел в коляске, так разозлился, что бросился на врача, повалил его на землю и начал бить.

Правонарушителя задержала полиция. Обвиняемому грозит возвращение в места лишения свободы, потому что он был условно-досрочно освобожден от наказания за другое преступление.

Как сообщалось, в августе под Харьковом мужчина пришел на прием к врачу с мечом.

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Теги: пациент, врач, нападение, Кривой Рог
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