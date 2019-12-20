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“На страже”: Арахамия не выпускал “слуг” из зала заседаний

Комментариев: 2
Журналист указал на интересный момент.
Арахамия не пускал "слуг" из зала
Арахамия не пускал "слуг" из зала
скриншот

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не выпускал народных депутатов из зала заседаний Верховной Рады во время рассмотрения законопроектов.

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Об этом рассказал журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

Журналист также опубликовал видео странного поведения Арахамии. На ролике видно, что Арахамия с коллегами по фракции стоял у выхода из зала заседаний. Нардепов, желавших войти, он впускал.

Затем видно, что он не выпустил несколько депутатов во время рассмотрения одного из законопроектов.

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Журналист сообщил, что Арахамия завернул нардепов от “Слуги народа” Максима Пашковского и Николая Галушко, дав им понять, что следует остаться на рабочем месте. 

Между тем представителей других фракций Арахамия без проблем выпускал.

Когда спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил о начале голосования, Арахамия с несколькими другими коллегами по фракции направился к рабочему месту.

Напомним, Арахамия собирает голоса, чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное. Глава фракции ответственно подошел к вопросу.

 

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Теги: Арахамия, ВР, видео, депутаты
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Комментариев (2)
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Крым-Украина    20.12.2019, 16:15
Оценка:  +2
Крым-Украина
Треба було дати по єбали і збрити бороду цій пейсатій скотині
Крым-Украина    20.12.2019, 16:14
Оценка:  +2
Крым-Украина
Іще один доказ,що Слуги- це Раби Коломойші.
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