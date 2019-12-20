“На страже”: Арахамия не выпускал “слуг” из зала заседаний

Журналист указал на интересный момент.

Арахамия не пускал "слуг" из зала скриншот

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не выпускал народных депутатов из зала заседаний Верховной Рады во время рассмотрения законопроектов.

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Об этом рассказал журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

Журналист также опубликовал видео странного поведения Арахамии. На ролике видно, что Арахамия с коллегами по фракции стоял у выхода из зала заседаний. Нардепов, желавших войти, он впускал.

Затем видно, что он не выпустил несколько депутатов во время рассмотрения одного из законопроектов.

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Журналист сообщил, что Арахамия завернул нардепов от “Слуги народа” Максима Пашковского и Николая Галушко, дав им понять, что следует остаться на рабочем месте.

Между тем представителей других фракций Арахамия без проблем выпускал.

Когда спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил о начале голосования, Арахамия с несколькими другими коллегами по фракции направился к рабочему месту.

Напомним, Арахамия собирает голоса, чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное. Глава фракции ответственно подошел к вопросу.

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