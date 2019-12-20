“На страже”: Арахамия не выпускал “слуг” из зала заседаний
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не выпускал народных депутатов из зала заседаний Верховной Рады во время рассмотрения законопроектов.
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Об этом рассказал журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.
Журналист также опубликовал видео странного поведения Арахамии. На ролике видно, что Арахамия с коллегами по фракции стоял у выхода из зала заседаний. Нардепов, желавших войти, он впускал.
Затем видно, что он не выпустил несколько депутатов во время рассмотрения одного из законопроектов.
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Журналист сообщил, что Арахамия завернул нардепов от “Слуги народа” Максима Пашковского и Николая Галушко, дав им понять, что следует остаться на рабочем месте.
Между тем представителей других фракций Арахамия без проблем выпускал.
Когда спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил о начале голосования, Арахамия с несколькими другими коллегами по фракции направился к рабочему месту.
Напомним, Арахамия собирает голоса, чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное. Глава фракции ответственно подошел к вопросу.
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