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Во время подавления бунта в СИЗО заключенных жестоко избили

Комментариев: 1
Во время подавления бунта пострадали 25 человек.
Во время подавления бунта в СИЗО заключенных жестоко избили
© Игорь Мосийчук / Телеграм
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Во время подавления бунта в СИЗО заключенных жестоко избили
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В ходе проведения спецоперации по подавлению бунта в кропивницком СИЗО были травмированы 25 заключенных. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в области Олег Кошевой, пишет ТСН

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Пострадавших избили, все они имеют синяки и ссадины на теле. При этом заключенным оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались. 

“Надо выяснять, более детально проводить проверку, изучать видео. Это будет сделано в рамках проверки прокуратурой. Как утверждают сами заключенные, они не сопротивлялись. Администрация говорит, что задокументированы факты и есть подтверждение, что все же были попытки сопротивления и давления“, - подчеркнул  Кошевой.

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Также факт избиения заключенных подтверждает экс-нардеп Игорь Мосийчук. По его информации, двое заключенных умерли после подавления бунта.

Сейчас есть информация о двух умерших от избиения заключенных, несколько искалеченных! Правозащитников в СИЗО не пускают - заявил Мосийчук

Напомним, ранее сообщались  подробности бунта в СИЗО Кропивницкого.

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Теги: СИЗО, Кировоград, бунт, избиение
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Комментариев (1)
alex-zol    20.12.2019, 15:34
Оценка:  0
alex-zol
а нужно было рошенками закидать?
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