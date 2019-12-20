Статус УБД теперь смогут получать моряки и летчики – Рада приняла закон

До сих пор военный флот и воздушные силы находились "за бортом" в вопросах предоставления статуса УБД.

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1197 “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на получение статуса участника боевых действий“. Как указано в “карточке“ законопроекта, документ поддержали 317 народных депутатов.

Принятый законопроект предлагает причислить к участникам боевых действий экипажи кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, а также других лиц, которые, находясь на борту указанных воздушных и морских судов ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом на статус УБД они смогут претендовать лишь в том случае, если защита Украины была сопряжена с непосредственным участием в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

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Кроме того, Кабинет министров наделяется правом определять порядок предоставления и лишения статуса УБД указанных выше лиц.

Напомним, в начале декабря Рада предоставила статус участника боевых действий добровольцам АТО. Теперь у бойцов добробатов, не входивших в состав силовых ведомств государства, появится официальный статус УБД.

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