Лето зимой: Синоптики удивила прогнозом на выходные

Ожидайте плюсовую температуру воздуха.

В ближайшие выходные, 21 и 22 декабря, в Украине снова ждите повышение температуры воздуха и неожиданные дожди.

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Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье украинцев ждет настоящее лето среди зимы. Вероятны неожиданные дожди.

Наше украинское потепление, вероятно, вдохновилось австралийским летом. Но, пусть Бог милует, такого лета. Ведь в Австралии воздух просто горит, достигает и превышает температуру воздуха +40 градусов! - написала Диденко.

Карта facebook.com/tala.didenko

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21 декабря большинству областей Украины обещают +5... +10. На западе и юге будет немного теплее - до +7... +13 градусов.

Касательно осадков, Диденко отметила, что дожди появятся в субботу лишь в западных областях. В воскресенье дожди доберутся до остальным областей. Порывистый и сильный ветер будет задувать с юго-запада.

Что касается Киева, то в выходные днем будет до +7... +9 градусов, однако это потепление ожидается с облаками и ветром.

В субботу будет сухо, а в воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь. Вместе с тем уже с понедельника осадков станет больше.

Карта facebook.com/tala.didenko

К слову, Диденко отметила, что украинский тип климата является одним из самых благоприятных, но украинцы все равно недовольны.

Атмосфера, к счастью, занята своими делами и не очень прислушивается к этой синоптической охлократии, - написала синоптик.

Кроме этого, Диденко отметила, что в предновогоднюю неделю в Украине сначала будет тепло и с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28-го декабря.

Напомним, к Новому году в Одессе расцвела сирень. Погода стоит совсем не зимняя.

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