Украинский канал “спалился” на пропаганде Путина: детали

Нацсовет проведет внеплановую проверку одного из каналов.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведен=т проверку украинского телеканала "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сообщается, что телеканал одновременно транслировал пресс-конференцию Путина и прямое включение с Крещатика, где митинговал Национальный корпус.

В этот день в эфире лицензиата была зафиксирована трансляция (в 13:08) пресс-конференции президента Российской Федерации В. Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Онлайн". Одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая была протитрованна "Нацкорпус перекрыл Крещатик". Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности, - говорится в сообщении Нацсовета.

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Подчеркивается, что такие действия телеканала имеют признаки нарушения украинского законодательства.

Напомним, Нацсовет проверит NewsOne из-за высказываний о "восставшем Донбассе". Ведущий телеканала допустил в своей речи высказывания, которые в Нацсовете сочли попыткой разжечь вражду.

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