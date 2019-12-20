Убийство Шеремета: Фронтмен группы "Бумбокс" поддержал подозреваемого Антоненко

Хлывнюк выразил слова поддержки своему коллеге.

Хлывнюк отметил, что хорошо знает Андрея Антоненко уже 20 лет скриншот видео

Фронтмен группы “Бумбокс“ Андрей Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко.

Музыкант Хлывнюк записал видео в поддержку своего коллеги и опубликовал его в соцсетях.

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“Я не верю, что мой хороший знакомый, которого я знаю 20 лет, Андрей Антоненко Riffmaster виноват в этом ужастном деле об убийстве ни чем невиновного человека, журналиста Павла Шеремета. Я верю в тебя, Андрюха. Я верю, что суд должен доказать, что ты ни в чем не виноват. Верю тебе! Мы с тобой!“, - сказал Хлывнюк.

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Как сообщалось, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

20 декабря Антоненко подал иск против Зеленского, Авакова и Рябошапки.

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