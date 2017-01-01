Рада приняла за основу закон о развитии рынка крови в Украине

Верховная рада Украины приняла закон для развития рынка крови в Украине за основу.

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении закон №2429 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения“. За законопроект проголосовали 259 нардепов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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Закон предполагает усовершенствовать запрет вывоза донорской крови и ее компонентов за пределы Украины (за исключением гуманитарной помощи) и отменить устаревшее регулирование экспорта препаратов крови.

Также, предусматривается разрешить взятие плазмы для фракционирования, при условии ее переработки и использования для производства препаратов крови на территории Украины, субъектам предпринимательской деятельности.

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