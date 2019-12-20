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В ОРДЛО боевики грабят население и бизнес с целью наживы – ГУР

Комментариев: 2
По данным разведки, в последнее время число преступлений против гражданского населения резко возросло.
В ОРДЛО боевики грабят население и бизнес с целью наживы
В ОРДЛО боевики грабят население и бизнес с целью наживы
Сепаратистские СМИ

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На оккупированных территориях Донбасса существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск против местного населения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР).

В частности, 16 декабря военнослужащие 1 АК ограбили одно из предприятий и забрали автомобильную и сельскохозяйственную технику для дальнейшей продажи агрегатов и оборудования с целью собственного обогащения.

Также сообщается, что для недопущения проявлений гражданского неповиновения российские оккупационные администрации усилили административно-полицейский режим.

С 18 декабря введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории в Донецкой области. Соответствующие контрольные мероприятия осуществляют подразделения так называемого “МВД“ путем проверки наличия местных жителей по местам прописки. Российская оккупационная администрация оправдывает такие действия необходимостью выявления и противодействия “украинским диверсантам“, - сказано в сообщении.

Напомним, в штабе 28-й ОМБр заявили, что боевики ведут обстрелы, прикрываясь детьми. Чтобы ВСУ не стреляли в ответ, боевики пускают детей в окопы.

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Теги: ОРДЛО, боевики, ограбление, Донбасс, разведка
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Комментариев (2)
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Людмил_А    20.12.2019, 17:08
Оценка:  -2
Людмил_А
Рекомендую посмотреть сегодняшнее видео Шария, на котором "доблестный воЕн света" Грищенко -Буча" мородерствует в чужом частном доме на Донбассе.
nelci    20.12.2019, 17:01
Оценка:  -4
nelci
Возможно все, боязно только их голосование в местные органы власти...
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