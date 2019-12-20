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В офис партии Порошенко пришли с обысками

Комментариев: 9
О следственных действиях сообщил бывший советник министра обороны Украины.
Бирюков прокомментировал обыски
Бирюков прокомментировал обыски
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В офисе партии экс-президента Украины Петра Порошенко “Европейская Солидарность“ Государственное бюро расследований 20 декабря проводит обыски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

“ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии “Европейская Солидарность“ провести. Ну, не в офисе - рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид“, - написал он.

Также Бирюков подтвердил обнародованную ранее информацию об обысках в спортклубе “5 элемент“.

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“Это типа - а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально производит электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую. На этой неделе Петр Порошенко помог нам выкупить у террористов генерала Дмитрия Марченко. Империя решила нанести ответный удар. Какая империя - такой и удар. Жалкое зрелище“, - резюмировал он.

Также Бирюков подтвердил информацию об обысках в спортклубе
Также Бирюков подтвердил информацию об обысках в спортклубе "5 элемент"
facebook

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Позже Бирюков опубликовал еще одно фото - в офис партии пришли бойцы ВСУ.

“В гости пришли друзья. У сотрудников ДБР, проводящих обыск, резко испортилось настроение“, - написал он.

Также сегодня в офис партии пришли бойцы ВСУ
Также сегодня в офис партии пришли бойцы ВСУ
facebook

Как сообщалось, известный юрист и экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов раскрыл подробности сегодняшнего визита силовиков в масках и следователей СБУ в спортивный клуб “5 элемент“, который принадлежит Петру Порошенко.

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Теги: обыски, Порошенко, партия, Европейская солидарность, ГБР
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Комментариев (9)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 17:52
Оценка:  0
Путин_xyйло
А если по дороге Порох сортир на заправке "посетит" - там тоже обыски проведут? Просто уточняю.
VSHIVANKA    20.12.2019, 17:37
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПО СТАРИННОМУ РУССКОМУ ОБЫЧАЮ , ЧТОБЫ ХРЯК НЕ СОПРОТИВЛЯЛСЯ КОГДА ЕГО КУДА ЛИБО ВЕДУТ , ЕМУ НА ПЯТАК НАКИДЫВАЛИ ПЕТЛЮ И ЗА ЭТУ ВЕРЕВКУ СПОКОЙНО ВЕЛИ ЕГО КУДА НУЖНО.....
colavova    20.12.2019, 17:46
Оценка:  +2
colavova
XYЙЛУ ПЕТЛЮ ЛУЧШЕ НАКИДЫВАТЬ НА EЛДY И ПОДВЕШИВАТЬ ВНИЗ ГОЛОВОЙ...
РухНС    20.12.2019, 17:03
Оценка:  +1
РухНС
КОГДА УЖЕ ЭТИХ УБЛЮДКОВ ПОСАДЯТ.........
Путин_xyйло    20.12.2019, 17:53
Оценка:  0
Путин_xyйло
Тех кто такие обыски проводит или кто их "утверждает"?
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 16:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это чтобы не было разговоров о том,что в стране нет денег на пенсии.
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 16:43
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Расправа с оппозицией?
РухНС    20.12.2019, 17:12
Оценка:  -1
РухНС
РАСПРАВА С ДЕБИЛАМИ
Путин_xyйло    20.12.2019, 17:50
Оценка:  +2
Путин_xyйло
РухНС Не пи3ди. Ты ведь живой или нет?
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