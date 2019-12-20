В офис партии Порошенко пришли с обысками

О следственных действиях сообщил бывший советник министра обороны Украины.

В офисе партии экс-президента Украины Петра Порошенко “Европейская Солидарность“ Государственное бюро расследований 20 декабря проводит обыски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

“ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии “Европейская Солидарность“ провести. Ну, не в офисе - рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид“, - написал он.

Также Бирюков подтвердил обнародованную ранее информацию об обысках в спортклубе “5 элемент“.

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“Это типа - а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально производит электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую. На этой неделе Петр Порошенко помог нам выкупить у террористов генерала Дмитрия Марченко. Империя решила нанести ответный удар. Какая империя - такой и удар. Жалкое зрелище“, - резюмировал он.

Также Бирюков подтвердил информацию об обысках в спортклубе "5 элемент" facebook

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Позже Бирюков опубликовал еще одно фото - в офис партии пришли бойцы ВСУ.

“В гости пришли друзья. У сотрудников ДБР, проводящих обыск, резко испортилось настроение“, - написал он.

Также сегодня в офис партии пришли бойцы ВСУ facebook

Как сообщалось, известный юрист и экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов раскрыл подробности сегодняшнего визита силовиков в масках и следователей СБУ в спортивный клуб “5 элемент“, который принадлежит Петру Порошенко.

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