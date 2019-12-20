ТОП-15 бессмысленных обещаний украинских политиков 2019

Что наобещали политики украинцам в 2019 году, но не спешили выполнять.

Украинские политики - щедры на обещания гражданам Украины. А сами народные избранники иногда доходят до абсурда в своих высказываниях: кто-то обещает лечь под парламентской трибуной, чтобы не допустить “продажи родины“, а кто-то – вести дискуссию до потери пульса. Однако, зачастую эти обещания дальше громогласных “угроз“ не идут. Топ составлял ресурс “Слово и Дело“.

Глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев обещал похудеть, чтобы вдохновлять на “подвиги“ других: “Безусловно, я буду выполнять все советы нашего диетолога и буду подавать этим пример“. Это обещание чиновник выполнил. Через месяц Гусев пришел в студию телеканала “1+1“ и взвесился, чиновник похудел на 8 килограмм.

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Олег Ляшко в период избирательной президентской кампании обещал объехать на своем “Ляшкобусе“ всю Украину: “Без всяких понтов этот автобус нормальный, обустроен. Вода, кусок хлеба есть, молодежь есть, которая готова работать за идею. На этом автобусе объеду всю страну. Доберусь до каждого райцентра“. Ляшко выборы проиграл. Не помогло его обещание о том, что во время его президентства холодильник каждого украинца будет полным. А еще Ляшко обещал за драки отправлять депутатов на урановые рудники.

“По стопам“ Ляшко пошел мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив: он пообещал чиновникам вместо выговоров назначать общественные работы.

Владимир Зеленский обещал находить и прибивать народных депутатов, которые сотрудничают с “решалами“.

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“К ним уже ходят люди. Почему я так реагирую на это, и они знают, что я по телефону говорил уже немногим. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и убью просто. Я им сказал. Это просто позор“, – сказал Президент Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Богдан так отреагировал на слухи о своей драке с главой СБУ Иваном Бакановым: “Баканов не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!“ - сказал Богдан.

Один из заместителей Богдана – Кирилл Тимошенко сказал: “Смотрите, никто не будет заставлять депутатов в Верховной раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса“.

“А Петр Порошенко среди нас“: так нардеп Нестор Шуфрич в первый день работы нового парламента пообещал, что через месяц будет завершать каждое свое выступление этими словами.

Нардеп Александр Дубинский обещал каждое утро встречать Порошенко в Раде: “Он сбежал за границу и ждет возвращения в парламент. Я его там тоже жду. Надеюсь, как и вы. Мы его будем встречать каждое утро. Так, как встречали перед ГБР, когда он приходил на допрос. Каждое утро, Петр Алексеевич, вас будет ждать такая встреча“. Но Дубинский почему-то не сделал этого, возможно потому, что сам периодически отсутствует в Раде.

ТОП 15 обещаний от политиков slovoidilo.ua

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Напомним, В офис партии Порошенко пришли с обысками

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