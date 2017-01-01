В Украине начала работать собственная поисковая система Bill-Mill, альтернатива Google, Bing и Yandex

Цель этого крупного украинского IT-продукта не только в том, чтобы предоставлять информацию во время поиска, но и популяризировать Украину в мире. Решить именно такие задачи поставили перед собой разработчики сервиса Bill-Mill – Украинской поисковой системы. Создатели запустили поисковик пока в тестовом режиме, но уже сейчас он активно используется, а в ближайшее время площадка станет еще более востребованной. Создатели системы считают, что в украинском пространстве остро необходимо запустить качественную и обширную поисковую систему. Она должна сочетать в себе множество факторов, которые помогут как обычным пользователям, так и предпринимателям, что развивают свой бизнес.

В целом у компании-разработчика достаточно амбициозные планы. До конца 2021 года, кроме рабочего поисковика Bill-Mill с украинской выдачей и сервисом контекстной рекламы, будут запущены:

- Платформа для поддержки, продвижения, реализации проектов и стартапов Global Hub Bill-Mill. Это бизнес-инкубатор полного цикла, обеспечивающий оформление, визуализацию, техническую поддержку, юридическое и бухгалтерское сопровождение, оценку бизнеса, страхование финансовых рисков и наполнения стартапов капиталом.

- Социальную сеть для общения, обмена личным опытом в достижениях, ведения бизнеса и сбора средств на встроенной краудфандинговий платформе.

- Инвестиционная карта Украины с уникальным функционалом.

- Браузер, собственная платежная система и ряд других уникальных и полезных платформ.

Описание проекта, этапы реализации, перспективы и стартапы в реализации: www.Bill-Mill.com и https://m.facebook.com/BillMill.Search/

Воспользоваться Украинской поисковой системой можно по адресу: www.Bill-Mill.org