Что нужно для получения кредита

На сегодняшний день одним из самых популярных банковских продуктов является кредит. На финансовом рынке функционирует большое количество банков и разнообразных кредитных организаций. Несмотря на широкий выбор банков, оформить кредит в одном из них доступно не каждому гражданину страны. В последнее время большим спросом среди населения пользуются микрофинансовые организации. В отличие от банков, МФО Алекскредит онлайн отличают лояльные требования к клиентам.

Для того чтобы получить одобрение банка на выдачу кредита гражданин республики должен соответствовать определённым требованиям:

Возрастной ценз.

Наличие положительной кредитной истории.

Наличие справки с места работы, в котором указывается стаж заявителя на текущем месте работы, размер ежемесячной заработной платы и должность.

Помимо вышеперечисленного банк может потребовать предоставить залог или поручителя.

“AlexCredit“ - это микрофинансовая организация, которая специализируется на выдаче онлайн кредитов. Заёмщику для оформления онлайн кредита на карту достаточно зайти на официальный сайт alexcredit.ua и заполнить анкету. После отправления заявки на кредит клиент получает моментальное уведомление о принятии решения касательно его запроса. Заключительный этап – перевод денег на банковскую карту клиента. Вся процедура по кредиту, включая процесс получения денежной суммы, занимает 10 минут.

С требованиями, предъявляемыми к клиентам, можно ознакомиться на сайте.. Как отмечалось выше компанию “AlexCredit“ отличает гибкая, лояльная политика в отношении заёмщиков. Обратиться в МФО за онлайн кредитом может любой гражданин Украины, достигший на момент обращения 18 лет, имеющий мобильный номер телефона, адрес электронной почты, а также являющийся владельцем пластиковой карты (дебетовой или кредитной) одного из украинских банков.

Система погашения кредитов предоставляет возможность оплачивать кредитную сумму как на самом сайте МФО любой платёжной картой, так посредством платёжных терминалов, либо путём погашения через кассы ПриватБанка. Клиенты “AlexCredit“ имеют возможность оплачивать кредит в любое удобное для них время суток.