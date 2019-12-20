Рада вернула следователям ГБР высокие зарплаты

Неделю назад директор ГБР сообщил, что без высоких зарплат в ведомстве не останется честных профессионалов.

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Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом за законопроект №2572, который регулирует выплату заработной платы работникам ГБР. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламенте, закон поддержали 277 депутатов.

Законопроект вносит изменения в закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти“ (касательно определения размеров должностных окладов). В частности, Государственное бюро расследований внесено в перечень правоохранительных органов, работникам которых размер должностных окладов не устанавливает Кабинет министров.

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Как говорится в пояснительной записке, данный законопроект необходим для установления конкурентной заработной платы для работников ГБР.

Напомним, ранее директор ГБР пожаловался на то, что Верховная Рада урезала зарплаты его подопечным и рассказал, что будет добиваться их возвращения. Он предупредил, что честные профессионалы не будут расследовать дела о коррупции за 6500 грн в месяц.

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