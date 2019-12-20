В деле Шеремета изменили прокуроров

В ГПУ решили изменить состав прокурорской группы в деле Шеремета.

В деле об убийстве Павла Шеремета изменили прокуроров Арсен Аваков/Facebook

20 декабря 2019 Генпрокуратура обновила группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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“Относительно одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели“, - указано в сообщении.



Процессуальный надзор в производстве будет обеспечен группой из шести прокуроров ГПУ.

Напомними, один из прокуроров в деле Шеремета провалил переаттестацию.

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