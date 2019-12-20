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В деле Шеремета изменили прокуроров

Комментариев: 1
В ГПУ решили изменить состав прокурорской группы в деле Шеремета.
В деле об убийстве Павла Шеремета изменили прокуроров
В деле об убийстве Павла Шеремета изменили прокуроров
Арсен Аваков/Facebook

20 декабря 2019 Генпрокуратура обновила группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

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“Относительно одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели“, - указано в сообщении.

Процессуальный надзор в производстве будет обеспечен группой из шести прокуроров ГПУ.

Напомними, один из прокуроров в деле Шеремета провалил переаттестацию.

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Теги: Шеремет, ГПУ, убийство Шеремета, ен
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Комментариев (4)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 17:59
Оценка:  0
Путин_xyйло
Старые прокуроры поломались? Отремонтируйте. И заставьте работать, а не подтасовывать!
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 17:26
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Что за радость этим скотам держать детского кардиохирурга в клетке? Им нравится как дети страдают?
Людмил_А    20.12.2019, 17:41
Оценка:  -4
Людмил_А
профессия не может быть индульгенцией для убийцы.
Путин_xyйло    20.12.2019, 17:57
Оценка:  0
Путин_xyйло
А подстава основанием для обвинения?
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