В деле Шеремета изменили прокуроров
20 декабря 2019 Генпрокуратура обновила группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
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“Относительно одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели“, - указано в сообщении.
Процессуальный надзор в производстве будет обеспечен группой из шести прокуроров ГПУ.
Напомними, один из прокуроров в деле Шеремета провалил переаттестацию.
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