В Киев везут 30 тонн карпатского снега

В Киев для соревнований привезут 30 тонн снега из Карпат.

В пятницу, 20 декабря, в Киев должны прибыть 30 тонн снега, собранного в карпатских горах. Он будет доставлен под Арку дружбы народов, где построят специальный сноупарк. Об этом передает телеканал ТСН.

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По сообщениям телеканала, 30 тонн снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом — чтобы он не растаял по пути в Киев. Его доставят под Арку дружбы народов, где в эти выходные, 21 и 22 декабря пройдут соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов “Дабл Трипл Snow Fest“.

Также организаторы соревнований сказали что, снег везут со всех уголков Украины. Об этом они написали у себя в Facebook.

Наша техническая команда везет снег отовсюду. Поэтому тонны снега уже собираются с самых больших катков Киева, едут фурами из Днепра и загружаются в Буковеле! В добавок мы готовим собственный снег пушками в закрытых холодильных камерах, — говорят организаторы “Дабл Трипл Snow Fest“.

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