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"Хозяин Одессы" громко отпраздновал день рождения в Лондоне

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Бизнесмен Владимир Галантерник, которого называют "смотрящим за Одессой" отпраздновал юбилей в элитном отеле Лондона.
Владимир Галантерник и Наталья Зинько
Владимир Галантерник и Наталья Зинько
megafon.od.ua

Скандально известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник с размахом отпраздновал свой день рождения в элитной отеле Лондона. Гостей вечеринки развлекали российские артисты Земфира и Мумий Тролль. Об этом написала журналистка Кристина Бердинских. 

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Фотографии вечеринки выложила в Instagram жена Галантерника - дизайнер Наталья Зинько. Гостей праздника развлекали российские музыканты, среди которых были Земфира и Мумий Тролль.

“Найти фотографии Галантерника - большая удача. Есть всего 2-3 его фотографии в интернете. Но любой журналист легко может найти, где он праздновал свой юбилей. Потому что гости его вечеринки обожают сториз в инстаграм“, - написала Бердинских.

Напомним, в Одессе в машину соратника Геннадия Труханова кинули коктейль молотова

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Теги: Галантерник, Зинько, Лондон, юбилей, Земфира, Мумий Тролль, Одесса
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