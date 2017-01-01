"Хозяин Одессы" громко отпраздновал день рождения в Лондоне

Бизнесмен Владимир Галантерник, которого называют "смотрящим за Одессой" отпраздновал юбилей в элитном отеле Лондона.

Скандально известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник с размахом отпраздновал свой день рождения в элитной отеле Лондона. Гостей вечеринки развлекали российские артисты Земфира и Мумий Тролль. Об этом написала журналистка Кристина Бердинских.

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Фотографии вечеринки выложила в Instagram жена Галантерника - дизайнер Наталья Зинько. Гостей праздника развлекали российские музыканты, среди которых были Земфира и Мумий Тролль.



“Найти фотографии Галантерника - большая удача. Есть всего 2-3 его фотографии в интернете. Но любой журналист легко может найти, где он праздновал свой юбилей. Потому что гости его вечеринки обожают сториз в инстаграм“, - написала Бердинских.

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