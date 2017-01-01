Дело Шеремета: Кузьменко отказалась покидать суд, здание оцепили, в зале бойня

Юлия Кузьменко ждет судебного заседания.

Заседание Аппеляционного суда, который сегодня должен был рассмотреть жалобу адвокатов Антоненко и Кузьменко, не состоялось. Об этом сообщает ТСН.

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Заседание касательно Кузьменко перенесли на вторник, а касательно Антоненко - на понедельник. Между тем, сама подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко в суд явилась и отказывается покидать залу заседания.

Ее поддерживают родные, активисты и несколько народных депутатов.

По информации журналистов, адвокаты заявили, что прокуроры в суд таки едут. В эти минуты в Апелляционном суде собралось более сотни людей, которые поддерживают подозреваемых в резонансном убийстве. Все они требуют проведения заседания уже сегодня.

Сообщается, что Апелляционный суд в 16:45 закончил свою работу, но Юлия Кузьменко и ее защита продолжает находиться в зале суда.

Я имею право на судебное заседание и я отсюда не уйду, - говорит Кузьменко.

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Известно, что Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 20 действующих и бывших депутатов. Один из депутатов лично поехал в ГПУ по прокурора и даже привез его, но тот к Кузьменко еще не явился.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале сообщил, что здание Апелляционного суда оцепили спецназовцы. В зале произошла массовая драка. Подробностей инцидента пока нет.

Напомним, Кузьменко высказалась из-за решетки. Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к убийству Шеремета.

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