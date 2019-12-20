Попытки вести переговоры с государством-агрессором, не имея на то полномочий, предлагается наказывать тюрьмой на срок до 15 лет.

В Раду подан законопроект о запрете сепаратных переговоров с агрессором facebook.com/kunuznews/

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете сепаратных переговоров с государством-агрессором. Авторами инициативы являются депутаты от фракции “Голос“ Святослав Вакарчук и Андрей Осадчук, а также представитель “Слуги народа“ Никита Потураев, говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

В частности, законопроект расширяет понятие “государственная измена“ и устанавливает ответственность за вступление без надлежащих полномочий от органов государственной власти Украины в переговоры по внутренней и внешней политике Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.

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Предлагается наказание за сепаратные переговоры – лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.

Законопроект также обязывает Службу безопасности Украины принимать меры для предотвращения и противодействия таким переговорам с должностными лицами государства-агрессора.

Для медиа, которые распространяют информацию, оправдывающую агрессию против Украины или оккупацию территорий Украины, предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.

Напомним, Путин и Медведчук придумали новую схему для нормандского формата. Урегулированию конфликта на Донбассе может способствовать участие в переговорах парламентариев четырех стран.

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