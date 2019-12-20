Аваков обсудил с послами ЕС И G7 сотрудничество и ситуацию в Украине
Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 20 декабря, на встрече с руководителями дипломатических миссий, послами стран G7 и представительства ЕС обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
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Стороны обсудили совместные направления сотрудничества в правоохранительной сфере.
Провели итоговую встречу 2019 года с послами G7 и ЕС – проинформировал наших друзей и партнеров по актуальным вопросам в правоохранительной сфере, - прокомментировал встречу Арсен Аваков.
Министр МВД Арсен Аваков поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и последовательную помощь правоохранительным органам на пути реформирования.
Напомним, Аваков: Все игровые заведения будут закрыты сегодня до 16:00
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