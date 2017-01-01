МИД о поправках к "Минску": Мы не придумываем то, чего не существует

Глава МИД уверяет, что соглашения обладают достаточной гибкостью, чтобы найти прогресс.

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Достичь прогресса в решении конфликта на Донбассе можно в рамках Минских соглашений благодаря их гибкости. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции после переговоров с немецким коллегой Гайко Маасом.

Когда мы говорим об определенной гибкости Минских договоренностей, мы не придумываем что-то, чего не существует. Мы просто напоминаем о том, что Минские договоренности состоят из целого комплекса документов ... Не надо ничего такого придумывать ... надо просто читать все Минские договоренности, которые зафиксированы, в рамках чего мы можем найти прогресс. Как раз на этот прогресс, на эту гибкость рассчитываем и мы, и наши немецкие партнеры, - сказал Пристайко.

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Еще первые договоренности от 2014 года предусматривали такие вещи, как создание коридора безопасности вдоль российско-украинской границы под контролем ОБСЕ, напомнил он.

Это и есть та гибкость, о которой забывают российские переговорщики, сидя за столом, - добавил дипломат.

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Маас со своей стороны отметил, что западные партнеры требуют от обеих сторон - России и Украины - “говорить о том, как можно сблизить позиции“.

Напомним, в Минске не удалось договориться об обмене пленными, поскольку некоторые пленные не хотят возврата в ОРДЛО. По информации российских СМИ, несколько десятков человек просят Киев исключить их из обменных списков.

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