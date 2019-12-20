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Турчинов назвал исконно русской землей только территорию Московской области

Комментариев: 32
Бывший глава СНБО Украины Турчинов высказался по поводу слов Путина об "исконно русских землях".
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов
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Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отказался считать русскими не только земли на территории Украины, но и большую часть Российской Федерации. Об этом он написал на своем сайте

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“Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области“, - заявил Турчинов.

Так, по словам Турчинова имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, является реальной угрозой миру и безопасности в Европе.

Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасов кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать , - подытожил Александр Турчинов.

Напомним, Дело Шеремета: Кузьменко отказалась покидать суд, здание оцепили, в зале бойня

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Теги: Турчинов, Путин, Россия
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Комментариев (32)
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ЗаУкраїну    20.12.2019, 19:15
Оценка:  -5
ЗаУкраїну
ротожопый напомнил о своем никчемном существовании. Пора, давно пора закисать ему под шконкой у деда Лукьяна.
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:25
Оценка:  +1
МорозовПавлик
Иди в шопу пыдор пукиносос!!!
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:14
Оценка:  -5
Nesdeshniy
Некий Ульянов, очертил некую территорию, Сталин отодвинул границы, Хрущев был пьян по укро традиции и то же что-то добавил и вот появилось не жизнеспособное "гос-во"..
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:26
Оценка:  +1
МорозовПавлик
Стекломой растворил твой ватный мозг))))
Avenger_    20.12.2019, 19:09
Оценка:  -5
Avenger_
Ну и зачем эти высеры постить? дурчинов - идиот,и абсолютно этого не скрывает.
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:12
Оценка:  +3
МорозовПавлик
А ты петух и тоже этого не скрываешь!)))
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 18:56
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Если взять "русскую" карту Семена Ремезова 1700 года, то на ней нет России. Есть Московия.
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 18:59
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
На карте Василия Киприанова 1707 года тоже нет России.
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:03
Оценка:  -3
Nesdeshniy
На карте 1707 и украины нет, чё делать топерь, Ленин очертил украину....
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 19:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
На карте Киприанова нет. Есть на европейских картах других авторов.
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:07
Оценка:  -3
Nesdeshniy
А Николай Михайлович Карамзин - Советский историк или как?
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 19:08
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ты головой ударился?
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:11
Оценка:  -4
Nesdeshniy
Так вот он и упомянул твою искусственно созданную окраину , обрати внимание на период, тебе знакомый, как Иван Грозный....
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 19:12
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Я тут уже перечислял карты, а которых упоминается Украина. Я не буду объяснять это каждому твоему нику.
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:16
Оценка:  -5
Nesdeshniy
Каждому? В том то твоя и убогость, что ты меряешь оппонента по себе....
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:01
Оценка:  -3
Nesdeshniy
А если изучать историю, то о киевской руси первое воспоминание ????
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 19:06
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Термин Киевская Русь придуман в кабинетах в 19 веке только для того, чтобы ввести в обиход "Русь Московскую". Русь была одна.
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:07
Оценка:  -4
Nesdeshniy
Русь и есть, но украиной там и не пахнет....
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 19:09
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Карты не нюхают. На них смотрят.
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:10
Оценка:  -5
Nesdeshniy
Ну у тебя по всей видимости зрение - 5
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 19:11
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А у тебя - 0, раз ты карту нюхаешь.
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:18
Оценка:  -4
Nesdeshniy
Хм, сам дурак удел малолеток, ну или старых ушлепков с интелектом малолеток...
Антибес    20.12.2019, 18:52
Оценка:  -3
Антибес
Турчинов?Это тот самый что сдал Крым без единого оборонительного боя?Да,этот плешивый клоун знает толк в территориях!Бугагагагагага!)))))
Nesdeshniy    20.12.2019, 18:47
Оценка:  +1
Nesdeshniy
А, а кто этот пЛастырь. Я вот считаю что у края границ Российской империи и была названа украина, хотя так считают исторические источники.......
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 18:47
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Русь - это здесь - в Украине. И земля тут Руськая, но никак не русская. И уж тем более не российская. А земля вокруг Москвы до конца 18 века называлась Московией. Кстати, из старых документов следует, что М О С К А Л И - это самоназвание жителей Московии. Поэтому оно и запрещено к употреблению.
Nesdeshniy    20.12.2019, 18:48
Оценка:  -2
Nesdeshniy
Ну кизяки запорожские грабили суда прохолящие пока Иоан им не позволил существовать...
ВыВсеВрете+    20.12.2019, 18:57
Оценка:  -7
ВыВсеВрете+
Ты тогда заодно уж и вспомни 12 век,когда Украиной даже не пахло. Больше половины территории принадлежало Польше, на другой территории было татарское ханство.
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 19:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Брехня.
dikrava    20.12.2019, 18:38
Оценка:  +2
dikrava
Правильно земля мокшей только московская область. Хотя правильно будет исконно мокшанская и даже не русская, потому что хyйлостан никакого отношения к Руси не имеет.
МорозовПавлик    20.12.2019, 18:36
Оценка:  +1
МорозовПавлик
Правду сказал!
SEMPENTY    20.12.2019, 18:36
Оценка:  -3
SEMPENTY
Решил подмазаваться, гнида комсомольская.
МорозовПавлик    20.12.2019, 18:37
Оценка:  0
МорозовПавлик
Лучн чем гнида КГБшная!
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