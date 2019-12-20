Турчинов назвал исконно русской землей только территорию Московской области

Бывший глава СНБО Украины Турчинов высказался по поводу слов Путина об "исконно русских землях".

Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отказался считать русскими не только земли на территории Украины, но и большую часть Российской Федерации. Об этом он написал на своем сайте.

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“Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области“, - заявил Турчинов.

Так, по словам Турчинова имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, является реальной угрозой миру и безопасности в Европе.

Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасов кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать , - подытожил Александр Турчинов.

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