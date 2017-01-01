Соосновательнице “Родители SOS“ сожгли машину этой ночью.

Соосновательница общественного объединения “Родители SOS“ Алена Парфенова опубликовала видео поджога своей машины. Видео с камер наблюдения она выложила на свою страницу в Facebook.

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“Правый верхний угол. 4:16:52 человек подошел с канистрой, поджег и убежал когда в 4:17:20 машина загорелась. Это лишь первое видео“, - написала Парфенова

Опубликовано видео поджога машины волонтера Парфеновой 0:00 / 00:58



Напомним, неизвестные сожгли автомобиль соучредительницы организации “Родители SOS“.

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