Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опубликовано видео поджога машины волонтера Парфеновой

Комментариев: 0
Соосновательнице “Родители SOS“ сожгли машину этой ночью.
Неизвестные сожгли машину Алены Парфеновой
Неизвестные сожгли машину Алены Парфеновой
скриншот

Соосновательница общественного объединения “Родители SOS“ Алена Парфенова опубликовала видео поджога своей машины. Видео с камер наблюдения она выложила на свою страницу в Facebook. 

Читай также: В Одессе в машину депутата облсовета кинули коктейль молотова

“Правый верхний угол. 4:16:52 человек подошел с канистрой, поджег и убежал когда в 4:17:20 машина загорелась. Это лишь первое видео“, - написала Парфенова

Опубликовано видео поджога машины волонтера Парфеновой
0:00 / 00:58


Напомним, неизвестные сожгли автомобиль соучредительницы организации “Родители SOS“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Парфенова, Родители СОС, поджог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь