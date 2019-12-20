Полиция накрыла банду, занимавшуюся запрещенным кинобизнесом с привлечением несовершеннолетних.

На Днепропетровщине родители зарабатывали на порносъемке своих детей

На Днепропетровщине родители зарабатывали на порносъемке своих детей

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Правоохранители установили участников преступной группировки, которые организовали несколько порностудий на территории Днепропетровской области, в которых создавали детскую порнографию. Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

Отмечается, что к созданию такого контента привлекались дети в возрасте от 9 до 13 лет. К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который, используя разнообразные средства воздействия, склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео. В дальнейшем эти женщины с личного согласия, за денежные средства предоставляли разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента – они лично привозили своих детей в порностудии. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора.

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Для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюты.

Оператором был организатор группы, который лично исполнял роли в таких съемках. Он также принимал заказ на создание порнографического видео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеством участников и других личных желаний заказчика.

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В пятницу, 20 декабря, работники запорожского отдела киберполиции совместно со следователями полиции Запорожской области, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2, провели одновременно шесть санкционированных обысков на территории Днепропетровской области, где размещаются порностудии и проживают участники преступной группы. Полицейские обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изъята техника, которая в дальнейшем будет направлена ​​на экспертизу.

Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в PornHub рассказали, какое порно смотрят украинцы. Украина вновь оказалась в ТОП-20 стран, где порнографические материалы смотрят больше всего в мире.

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