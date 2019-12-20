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Коболев: Россия подпишет газовую сделку, чтобы избежать санкций США

Комментариев: 1
Российская Федерация готова подписать газовую сделку, чтобы уйти от санкций США.
Добыча газа
Добыча газа
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Готовность Российской Федерации к подписанию контракта по транзиту газа через территорию Украины может быть связана с санкциями против российского газопровода “Северный поток-2“. Об этом рассказал глава “Нафтогаза“ Украины Андрей Коболев в прямом эфире Радио НВ.

По словам Коболева, возможность введения санкций со стороны Соединенных штатов против газопровода “Северный поток-2“ даст Украине преимущество в переговорах с Россией.

Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов относительно введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны “Газпрома“ в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно, - сказал Коболев.

Напомним, Газовые переговоры: Появились важные детали

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Теги: Нафтагаз, Газ, Россия, Украина
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Комментариев (2)
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Nesdeshniy    20.12.2019, 19:24
Оценка:  0
Nesdeshniy
Ну как бы да, только окраина вряд ли выиграет..... Коболев зуб дает или нет?
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:10
Оценка:  +2
МорозовПавлик
Слава Великой Америки!!!!
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