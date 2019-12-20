Поток заробитчан в Польшу идет на убыль – СМИ

Эксперты ожидают, что в 2020 году количество заробитчан начнет сокращаться.

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В 2020 году, впервые с начала эмиграционного бума, в Польшу выедет и законно трудоустроится меньше граждан Украины, чем в предыдущем (т.е. 2019-м) году. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на публикации польских СМИ.

Такие прогнозы высказывают эксперты Польско-украинской хозяйственной палаты и агентства по трудоустройству Foreign Personnel Service. Свою оценку они подкрепляют результатами опроса, проведенного украинским порталом OLX Работа.

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Из него следует, что 20% украинцев, которые до сих пор выезжали на заработки за границу, не намерены это делать.

Эту тенденцию усиливают также оптимистичные официальные данные по экономике Украины: сейчас она растет в более чем 4-процентном темпе с более чем 10-процентным увеличением зарплат и многими инвестициями в крупных городах.

2020 год станет прорывом с точки зрения миграционных тенденций украинцев. Прогнозируется, что впервые за несколько лет их чистый коэффициент миграции может быть положительным, а это значит, что меньше людей покинут Украину, чем вернутся в нее, - комментирует Павел Кулага, эксперт Польско-украинской хозяйственной палаты.

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При этом в публикации отмечается, что растет количество постоянных разрешений на работу. А это значит, что иммиграция превращается из краткосрочной в долгосрочную.

Потенциал экономической иммиграции из Украины, похоже, исчерпывает себя … В следующем году в Польшу приедет меньше украинцев, чем в 2019 году. По оценкам палаты, количество деклараций работодателей о найме украинских работников может даже упасть более чем на 10%, - говорится в публикации.

Напомним, министр Дубилет поделился интересными данными о миграционных процессах в Украине. С 2010 года за границей осели 4 млн украинцев.

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