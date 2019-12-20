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С Гладковского-Свинарчука сняли электронный браслет – адвокат

Комментариев: 5
Эксперты ожидают, что в 2020 году количество заробитчан начнет сокращаться.
Олег Гладковский
Олег Гладковский
УНИАН

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Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО и действующему президенту корпорации “Богдан“ Олегу Гладковскому снять электронный браслет. Об этом пишет hromadske со ссылкой на его адвоката Руслана Волынца.

Да, суд сегодня позволил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли, - отметил Руслан Волынец.

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В то же время адвокат добавил, что все другие обязанности, возложенные на Гладковского, суд продлил, загранпаспорт ему также не вернули.

Для справки. Олег Гладковский (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) подозревается в масштабных хищениях на оборонных заказах в период своей работы в СНБО.

Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд отправил под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен бывшего заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. 21 октября за Гладковского внесли залог и его отпустили из СИЗО.

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Теги: Гладковский, Свинарчук, электронный браслет, суд, адвокат
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Комментариев (5)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 19:59
Оценка:  +3
Путин_xyйло
БМ обнищал или отупел и обленился? Заголовок + первый абзац = ППЦ!
горчичник    20.12.2019, 19:55
Оценка:  +1
горчичник
прекрасная новость! аккурат в лондон на ёлку!
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:40
Оценка:  +1
МорозовПавлик
Он стал зелёным?
bertal    20.12.2019, 19:52
Оценка:  -3
bertal
нет, он отстегнул, кому надо.
Путин_xyйло    20.12.2019, 19:57
Оценка:  +2
Путин_xyйло
На корм зеленым крысам?
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