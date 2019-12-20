С Гладковского-Свинарчука сняли электронный браслет – адвокат

Эксперты ожидают, что в 2020 году количество заробитчан начнет сокращаться.

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Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО и действующему президенту корпорации “Богдан“ Олегу Гладковскому снять электронный браслет. Об этом пишет hromadske со ссылкой на его адвоката Руслана Волынца.

Да, суд сегодня позволил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли, - отметил Руслан Волынец.

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В то же время адвокат добавил, что все другие обязанности, возложенные на Гладковского, суд продлил, загранпаспорт ему также не вернули.

Для справки. Олег Гладковский (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) подозревается в масштабных хищениях на оборонных заказах в период своей работы в СНБО.

Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд отправил под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен бывшего заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. 21 октября за Гладковского внесли залог и его отпустили из СИЗО.

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