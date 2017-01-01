Экс-узник Кремля Литвинов рассказал историю своего похищения

Летом 2014 года боевики похитили украинца из больницы за то, что он не проявил лояльность к террористам.

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Бывший политический заключенный, который 5 лет провел в российских застенках, Сергей Литвинов рассказал историю своего похищения и назвал имена людей, похитивших его летом 2014 года. Похищение состоялось в одной из больниц Ростовской области РФ, где он проходил лечение, рассказал Литвинов в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, в августе 2014 года у него возник абсцесс зуба. Фельдшер в селе Камышном на Луганщине не смог ему помочь, и мужчина отправился лечиться в Тарасовскую больницу, расположенную в Ростовской области. Решение отправиться именно туда было принято в связи с тем, что из-за боевых действий это был самый доступный и безопасный вариант на тот момент.

В эту больницу поступило трое “ополченцев“. Дадонов, Заболотный и Бережной – их фамилии. Они ко мне приставали каждый раз, как я выходил покурить. Как-то они меня спросили: “Ты референдум проводил?“ Говорю: “Я никакой референдум не проводил, он мне не нужен. Я кормлю семью, а в политику я не лезу“, - рассказал Литвинов.

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Позже один из боевиков позвонил Павлу Арефьеву, на тот момент – оперуполномоченному отдела уголовного розыска Луганского горуправления МВД. Тот с десятком человек подъехал к больнице, похитил Сергея Литвинова и отвез его к озеру. Там из него пытались выбить признание убийствах.

После пыток в лесу боевики передали Сергея Литвинова российским силовикам. Те сначала обвинили его в военных преступлениях, позже обвинения были переквалифицировано на бандитизм.

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Российский суд приговорил Сергея Литвинова к 8,5 годам заключения. Летом 2019 года его передали Украине и отправили в колонию в Харьковской области. 12 июля президент Владимир Зеленский помиловал Литвинова.

Напомним, в ООН заявили о пытках и убийствах на Донбассе с обеих сторон. В свежем отчете ООН опубликованы случаи, имевшие место как на оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории.

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