С Гладковского сняли электронный браслет

Суд удовлетворил просьбу защитника экс-чиновника и разрешил снять электронный браслет, однако, продлил другие обязательства подозреваемого.

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова адвоката Руслана Волынца.

По словам адвоката, сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.

"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского", - отметил Волынец.

Он также подчеркнул, что другие обязательства - запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия - по ходатайству прокуратуры продлили до 20 февраля 2020 года.

По словам защитника, за время расследования Гладковский был допрошен всего один раз.

Напомним, Гладковский был арестован 19 октября, ему избрали меру пречесения в виде содержания под стражей, но с возможностью выйти под залог. Перед этим ему объявили подозрение по двум статьям.

Позже стало изветно, что за Гладковского внесли 10,6 миллионов залога.

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