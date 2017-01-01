Группировка на Днепропетровщине создавала детскую порнографию

Свою "продукцию" злоумышленники затем продавали в интернете, а оплату принимали криптовалютой. Разоблачить преступников украинским правоохранителям помогли коллеги из Австралии.

В Днепропетровской области преступная группа снимала и продавала детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции в пятинцу, 20 декабря.

“К созданию такого контента привлекались дети от 9 до 13 лет. К месту создания таких видео детей отвозили их родители, за что получали деньги. Для сокрытия деятельности таких порностудий, они размещались в сельской местности Днепропетровской области. Первичную информацию о распространении в сети видео порнографического характера с участием малолетних детей киберполиции получила от коллег из Австралии. Во время проведения досудебного расследования украинские полицейские установили всех участников преступной группы, причастных к созданию и продаже детской порнографии”, - сказано в сообщении.

Порностудии размещались на территории Днепропетровской области. К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который используя разнообразные средства воздействия склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео.

“В дальнейшем эти женщины с личного согласия, за денежные средства предоставляли разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента. Да, они лично привозили своих детей в оговоренных мест расположения порностудий. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора”, - передают в полиции.

Для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюта.

“Сегодня, 20 декабря, работники запорожского отдела киберполиции совместно со следователями полиции Запорожской области, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры № 2, проводят одновременно шесть санкционированных обысков на территории Днепропетровской области, где размещаются порностудии и проживают участники преступной группы. Сейчас полицейские уже обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изымается техника, которая в дальнейшем будет направлена на экспертизу”, - добавили в пресс-службе.

Указано, что дело квалифицировано по ч. 4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.

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