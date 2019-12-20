Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа

Представители двух стран подписали документ, который определяет условия транзита газа и содержит положения об урегулировании претензий.

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Газпрома.

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

Позже в Офисе Президента Украины подтвердили факт договоренностей, сообщив, что "представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий".

У Зеленского также пообещали в субботу, 21 декабря, сообщить подробности договора в ходе брифинга министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Ранее СМИ сообщили, что РФ согласилась выплатить Украине долг по газу. Россия признала решение Стокгольмского арбитража и согласилась выплатить газовый долг в 3 млрд долларов, сообщает Reuters.

Напомним, накануне в Берлине представители Украины и России договорились о транзите газа. А сегодня газовые переговоры продолжились в Минске.

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