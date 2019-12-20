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Названа сумма расходов украинской семьи на алкоголь

Комментариев: 9
Среднестатистическая городская семья тратит 1,3 тысячи грн в месяц, а семья, проживающая в селе, - 900 грн.
Стало известно, сколько денег украинские семьи тратят на алкогольные напитки
Стало известно, сколько денег украинские семьи тратят на алкогольные напитки

В Украине среднестатистическая семья тратит в среднем 1,2 тысяч грн в месяц на алкогольные напитки. Об этом со ссылкой на данные за I полугодие 2019 года сообщает Госстат в пятницу, 20 декабря.

При этом украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки больше, чем жители сельской местности: 1,3 тыс. грн и 900 грн соответственно. Семьи с детьми тратят на алкоголь меньше, чем бездетные семьи: 1,1 тыс. грн и 1,2 тыс. грн соответственно.

По сравнению с I полугодием 2018 года расходы украинцев на алкогольные напитки не изменились: тогда они также составляли в среднем 1,2 тыс. грн на семью, на месяц.

Ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит 9,6 тыс. грн на продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия, оплату коммунальных услуг, отдых, оплату транспорта.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на спирт.

В начале декабря во втором чтении Рада одобрила законопроект №2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта. За проголосовали 284 нардепа.

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Теги: алкоголь, украинцы, алкогольные напитки, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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supervisor    20.12.2019, 22:28
Оценка:  +1
supervisor
Средне статистическая семья имеет 2-х детей (которых нужно хорошо кормить, лечить и одевать), как минимуму 1-го пенсионера (которому нужно помогать), как минимум 1 кредит (который нужно погашать) и как минимум 1 квартиру 70-х годов постройки (которую нужно ремонтировать каждый год)
supervisor    20.12.2019, 22:31
Оценка:  0
supervisor
нет у этой семьи денег на алкоголь.
Откуда понятие средне статистический? я выпил банку пива за 30 грн., а сверх богатый человек навернул бутылку 18-ти летнего виски за 4500 грн. Выходит в среднем мы на двоих потратили 4530 за 1 заход.
Путин_xyйло    20.12.2019, 22:20
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Походу ГОССТАТу заняться нечем.
Путин_xyйло    20.12.2019, 22:16
Оценка:  +4
Путин_xyйло
ЗовПрироды 20.12.2019, 21:59 Я, например в месяц выпиваю всего 4 литра пива! Какая сyкa выпивает мою водку, я вас спрашиваю!
KIBARG    20.12.2019, 22:26
Оценка:  +1
KIBARG
Ну так и вычитывается "среднее" Ты выпиваешь в месяц 4, а кто-то - 16. Значит в среднем, вы оба выпиваете по 10) Вот вам и статистика.
Graddfeydd    20.12.2019, 21:40
Оценка:  +5
Graddfeydd
Средняя температура по больнице - очень ценный показатель.

Еще надо посчитать, сколько "среднестатистическая семья" тратит в месяц на наркотики, проституток и казино...
ЗовПрироды    20.12.2019, 21:59
Оценка:  +3
ЗовПрироды
На наркоту средняя семья трати по 10 штук зелени в месяц, а на хлойд еще больше. Тупые рейтинги неизвестно кем составленные. 14 бутылок водки в месяц, да еще и в среднем. И кому будет нужен такой работник ? Бредятина 100%.
Путин_xyйло    20.12.2019, 22:09
Оценка:  +4
Путин_xyйло
"10 штук зелени"? О ужас как можно, они же "избиратели"!
Путин_xyйло    20.12.2019, 22:14
Оценка:  +5
Путин_xyйло
А средняя зарплата, чем лучше? Если взять кондуктора трамвая и Коболева, то у них "средняя зарплата" очень даже ничего! Или бомжа и Ахметова...
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