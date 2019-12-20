Названа сумма расходов украинской семьи на алкоголь

Среднестатистическая городская семья тратит 1,3 тысячи грн в месяц, а семья, проживающая в селе, - 900 грн.

В Украине среднестатистическая семья тратит в среднем 1,2 тысяч грн в месяц на алкогольные напитки. Об этом со ссылкой на данные за I полугодие 2019 года сообщает Госстат в пятницу, 20 декабря.

При этом украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки больше, чем жители сельской местности: 1,3 тыс. грн и 900 грн соответственно. Семьи с детьми тратят на алкоголь меньше, чем бездетные семьи: 1,1 тыс. грн и 1,2 тыс. грн соответственно.

По сравнению с I полугодием 2018 года расходы украинцев на алкогольные напитки не изменились: тогда они также составляли в среднем 1,2 тыс. грн на семью, на месяц.

Ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит 9,6 тыс. грн на продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия, оплату коммунальных услуг, отдых, оплату транспорта.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на спирт.

В начале декабря во втором чтении Рада одобрила законопроект №2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта. За проголосовали 284 нардепа.

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