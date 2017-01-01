В США отреагировали на назначение посла Украины

Американское посольство в Украине приветствовало назначение Владимира Ельченко послом в США.

В посольстве США поздравили Ельченко с назначением facebook.com/ukr.embassy.usa

Посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. Соответствующее сообщение посольство разместило в пятницу, 20 декабря в Twitter.

Американские дипломаты приветствовали назначение Ельченко, которое президент Украины Владимир Зеленский согласовал 18 декабря.

"Поздравляем Владимира Ельченко с тем, что президент Зеленский назначил его на должность посла Украины в США", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что назначен новый посол Украины в США. Ним стал Владимира Ельченко, который до этого представлял Украину в ООН.

Как известно, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной.

Пауза в 4 месяца. Украина нашла посла в США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet