Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук пообещал украинцам снижение цены на газ

Комментариев: 1
Глава правительства заявил, что очень оптимистично настроен и рассчитывает, что цифры в платежках для украинцев будут меньше.
Алексей Гончарук анонсировал минимальную цену на газ
Алексей Гончарук анонсировал минимальную цену на газ
rbc.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что достигнутое соглашение о транзите газа позволит снизить цену на газ для потребителей. Об этом он сказал вечером в пятницу, 20 декабря, в эфире одного из телеканалов.

Премьер подчеркнул, что Украине "необходим этот транзит, так как это позволит нам значительно снизить цену для потребителей".

"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и для украинской промышленности, и для украинского потребителя цена в платежке была минимальной настолько, насколько это возможно", - заверил Гончарук.

Он также отметил, что в настоящее время цены на газ для потребителей максимальны. Отвечая на вопрос о том, будет ли эта цифра меньше, премьер сказал: "Все зависит от того, как завершатся переговоры по транзиту газа. Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс".

"Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платежку. И будет еще меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта. Я думаю, что все будет хорошо, мы над над этим работаем", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что очень оптимистично настроен относительно перспектив снижения цены.

Напомним, накануне в Берлине представители Украины и России договорились о транзите газа. А сегодня вечером сообщалось об окончательном достижении соглашения и подписании протокола по транзиту газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, Кабмин Украины, транзит газа, цена на газ, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    20.12.2019, 23:02
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Раша ничего даром не делает. После придётся платить сторицей.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь