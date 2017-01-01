Коммуналка за год подорожала на четверть - Госстат

Самой затратной статьей в бюджете украинских семей оказалось питание, а вот на коммунальные расходы уходило почти в четыре раза меньше средств.

Расходы домашних хозяйств по статье Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива за III квартал 2019 года составили 86,7 млрд грн, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (69,1 млрд грн). Это следует из данных Госстата.

По данным ведомства, расходы на коммуналку составляют 11,6% от общих затрат домохозяйств.

Самой большой статьей расходов за III квартал 2019 года были Продукты питания и безалкогольные напитки - 41,0%, далее идут Транспорт - 10,0%, Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики - 7,9%.

Кроме того, на Охрану здоровья украинцы тратят 5,5%, на Отдых и культуру - 3,9%, на Предметы домашнего обихода, бытовую техника и текущее содержание жилья - 3,7%, на Рестораны и отели" - 3,2%, на Связь - 2,8%, на Образование - 1,1%.

Конечные потребительские расходы домашних хозяйств по целям за III квартал 2019 года в фактических ценах

Напомним, по данным за май украинцы в среднем тратили на продукты питания 3649 гривен в месяц.

В сентябре сообщалось, что рост доходов украинцев существенно замедлился.

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