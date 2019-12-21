Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ назвали срок действия газового контракта

Комментариев: 1
Москва и Киев урегулировали все взаимные претензии по газу и подпишут новый контракт на пять лет, заявил российский вице-премьер.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
 
Подписание контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года и он будет заключен на пять лет. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости.
 
Как уточнил российский вице-премьер, это будет новый контракт. При этом предполагаемые объемы транзита он не назвал.
 
"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - отметил Козак.
 
Он также подчеркнул, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.
 
"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", - указал политик.
 
Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
 
В Офисе президента Владимира Зеленского пообещали в субботу, 21 декабря, сообщить подробности соглашения.
 
По информации СМИ, Россия согласна выплатить Украине около трех миллиардов долларов долга по газу, чтобы положить конец судебным разбирательствам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, газовые контракты, газовые переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
MrBlackXXX    21.12.2019, 01:01
Оценка:  -2
MrBlackXXX
Очень интересно!А как такое может быть,если у нас"война с Россией"?И куда только смотрят патриоты,активисты и прочее чумазое быдло,однако?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь