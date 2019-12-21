В РФ назвали срок действия газового контракта

Москва и Киев урегулировали все взаимные претензии по газу и подпишут новый контракт на пять лет, заявил российский вице-премьер.

Подписание контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года и он будет заключен на пять лет. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости

Как уточнил российский вице-премьер, это будет новый контракт. При этом предполагаемые объемы транзита он не назвал.

"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - отметил Козак.

Он также подчеркнул, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.

"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", - указал политик.

В Офисе президента Владимира Зеленского пообещали в субботу, 21 декабря, сообщить подробности соглашения.

По информации СМИ, Россия согласна выплатить Украине около трех миллиардов долларов долга по газу, чтобы положить конец судебным разбирательствам.

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