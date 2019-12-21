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Только США и такой президент, как Трамп, могут помочь Украине - Луценко

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Вступление Украины в НАТО - единственный способ прекратить угрозу со стороны России, подчеркнул бывший глава ГПУ.
Юрий Луценко рассказал, кто может обеспечить Украине мир
Юрий Луценко рассказал, кто может обеспечить Украине мир
facebook.com/LlutsenkoYuri
 
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что только США и такой президент, как Дональд Трамп, могут помочь Украине обрести мир. Об этом он рассказал 20 декабря в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
 
"На одной из встреч с (адвокатом Дональда Трампа Рудольфом) Джулиани я просил его, чтобы после окончания избирательной кампании в Украине и США, вне зависимости от того, кто возглавит страны, два президента (Украины и США - ред.) встретились где-нибудь на ранчо на пару часов и приняли историческое решение о принятии Украины в НАТО", - указал Луценко.
 
Он полагает, что "это единственный способ закончить войну и угрозу со стороны России навсегда".
 
"Я уверен, что только Америка и, позволю себе сказать, такой президент, как Трамп, могут это сделать", - добавил бывший глава ГПУ.
 
По словам Луценко, пример президента США Рональда Рейгана, который "развалил "империю зла СССР", может мотивировать американского лидера "сдвинуть границы свободы и демократии" к границам Российской федерации.

"Это тот шаг, который обеспечил бы Украине мир навсегда, а не перемирие или "холодную войну", - подчеркнул экс-генпрокурор.

Напомним, Рудольф Джулиани провел встречу с Луценко в рамках турне по сбору информации, которая должна помочь Трампу по делу об импичменте. 

Как сообщил адвокату американского лидера бывший генпрокурор, посол США в Украине Мари Йованович заблокировала его встречу с руководством ФБР, что сделало невозможным возвращение в государственный бюджет страны семи миллиардов долларов, украденых украденных окружением экс-президента Виктора Януковича. Однако в показаниях Конгрессу она солгала об этом.

По итогам визита в Украину и другие страны Джулиани заявил, что собрал доказательства неправомерного поведения бывшего вице-президента Джо Байдена и администрации бывшего президента Обамы.

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Теги: Россия, Украина, США, Луценко, НАТО, Трамп, Дональд Трамп, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Porebrik    21.12.2019, 02:21
Оценка:  +2
Porebrik
Ты шо ?банутый? Трамп пешка россии, США просто заигралась в демократию , но врагам они отомстят импичментом, а Трамп в будущем будет мером москвы
Aнтилох    21.12.2019, 02:10
Оценка:  +2
Aнтилох
Кагтавого на нары )))))
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