Киев и Берлин имеют разногласия по Nord Stream 2

Глава МИД Украины критиковал проект газопровода, а его немецкий коллега - санкции США в отношении фирм, участвующих в его реализации.

Ситуация в Донбассе, договоренность между Москвой и Киевом по дальнейшему транзиту российского газа в страны ЕС через Украину и санкции США против строящегося газопровода Северный поток-2 были главными темами на переговорах министров иностранных дел Германии и Украины 20 декабря в Берлине.

На итоговой пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Мас назвал "успехом" уже сам факт проведения после трехлетнего перерыва саммита в нормандском формате. Достигнутые в Париже договоренности он считает итогом в первую очередь, как выразился Мас, "мужественных действий Украины".

Особенно важными он считает две вещи: во-первых, искреннюю волю всех сторон, в том числе и России, соблюдать достигнутые договоренности, а, во-вторых, их стремление найти решения еще открытых вопросов. Министр имел в виду в первую очередь проблему будущего статуса территорий на востоке Украины, не находящихся под контролем Киева, а также реализации формулы Штайнмайера.

На востоке Украины началась уже шестая военная зима, заявил Мас и добавил, что "мы хотим сделать все, чтобы эта зима оказалась для людей там последней военной".

Оба министра положительно оценили достигнутую накануне в Берлине на трехсторонних переговорах - Москва, Киев, ЕС - принципиальную договоренность о дальнейшем транзите российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему.

Вадим Пристайко при этом поблагодарил Германию, которая наряду с Еврокомиссией посредничала на газовых переговорах между Россией и Украиной.

"Мы очень довольны и благодарны немецкой стороне", - заявил он.

Что же касается газопровода Северный поток-2, то отношение к этому проекту, а также экстерриториальным американским санкциям против фирм, участвующих в его реализации, в Берлине и Киеве разное.

"Мы считаем, что украинская газотранспортная система способна обеспечить поставки газа потребителям в Европейском Союзе, - заявил Пристайко.

Причем, добавил он, в объемах, в три раза превышающих мощности газопровода Северный поток-2, который, по словам министра, "проект, скорее, политический, чем экономический".

В Берлине с такой оценкой не согласны. Здесь проект считают коммерческим, хотя и имеющим политическую составляющую.

"Мы, разумеется, обсуждали тему Северного потока-2 и американских санкций, - сказал Хайко Мас, обращаясь к журналистам. - И вас, конечно, не удивит наличие разногласий между нами в оценке этого вопроса".

МИД ФРГ осуждает экстерриториальные санкции США, но понимает, что противодействовать им не сможет.

"У меня нет иллюзий на тот счет, что мы еще сможем какими-либо формальными правовыми мерами предотвратить эти санкции, - сказал Мас, отвечая на вопросы журналистов. - В конечном же счете все будет зависеть от того, как эти санкции будут введены на практике и в какие сроки".

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