У Зеленского объяснили суть земельной реформы

Представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко заявил, что земельный вопрос связан с реализацией реформы децентрализации. Об этом он рассказал 20 декабря в эфире ток-шоу Свобода слова с Савиком Шустером на телеканале Украина.

По словам Лещенко, речь идет о десяти базовых нормативно-правовых актах, которые должны навести порядок в земельных отношениях.

"Почему земельный вопрос сегодня важнейший для нашей страны? Он важен в первую очередь с точки зрения реформы децентрализации органов местного самоуправления", - отметил представитель Владимира Зеленского.

По его словам, президент считает, что Госгеокадастр, который является распорядителем государственной земли, а также любой орган власти не является ее эффективным собственником и "28 лет независимости доказали этот факт".

Лещенко добавил, что за годы моратория на продажу земли в частные руки из государственной собственности были выведены около трех миллионов гектаров. На сегодняшний день Украина имеет для продажи 7,6 миллиона гектаров государственной земли.

"Это та земля, которая осталась. Мы хотим передать ее общинам. Мы хотим не продать, а передать в общины. Потому что люди на местах лучше знают", - подчеркнул представитель главы государства.