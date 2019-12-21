Итоги 20.12: Газовый успех и "война" с казино
Украина и РФ согласовали вопрос о транзите газа
В Минске состоялись трехсторонние переговоры, на которых представители Киева и Москвы подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
В Офисе президента пообещали в субботу, 21 декабря, сообщить подробности соглашения.
Как уточнил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, подписание нового контракта ожидается до нового года и он будет заключен на пять лет.
Помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что российская сторона согласилась выплатить Украине три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
Правительство объявило "войну" игровым залам в Украине
Кабмин запретил игровые залы и автоматы, которые работали под лицензией лотерей. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, решение правительства связано с тем, что Рада не приняла закон о легализации игорного бизнеса в Украине.
По словам премьера, задание поломать систему игровых залов дал президент Владимир Зеленский.
Позже в Нацполиции сообщили, что мобильные группы отработали более полутысячи игровых заведений по всей Украине.
Однорукие бандиты. Страна решила бороться с казино
Парламент Британии одобрил соглашение о Brexit
Палата общин парламента Великобритании утвердила законопроект о выходе страны из Евросоюза.
Документ предусматривает реализацию соглашения о Brexit, о котором премьер-министр Борис Джонсон договорился с ЕС в октябре.
Президент США одобрил оборонный бюджет страны
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций в отношении России и выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.
В Украине ввели в обращение монету номиналом пять гривен
Национальный банк выпустил в оборот монету номиналом пять гривен. На ней, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий.
Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени.
Также с 20 декабря введены в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен.
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