В МВД заявили о закрытии всех игорных заведений

Правоохранители пресекли деятельность всех известных игорных заведений, но они могут возобновить деятельность.

В Украине пресекли деятельность около 5300 игровых заведений, заявляет пресс-служба полиции.

"В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александра Околита, в Украине всего насчитывалось около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе лотереи, казино и букмекерские конторы, которые также потеряли возможность работать в законном поле.

В то же время Околит говорит, что с прошлой ночи выявлено 179 незаконных игорных заведений. По словам полицейского, их деятельность приостановлена. При этом изъяты 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В общем оборудование на сумму около 50 миллионов гривен.

"Понимаем, что учреждения, которые ранее были в правовом поле - это касается лотерей - прекратили свою деятельность и закрылись. Это было установлено при объезде наших мобильных групп", - отметил Околит.

Однако, по его словам, в ночное время закрыты заведения могут снова начать работу. Такие факты полиция будет пресекать.

Как уточнил LIGA.net спикер МВД Артема Шевченко, разница в цифрах 5300 и 179 заведений объясняется тем, что часть заведений закрылись сами после обнародования соответствующего постановления правительства, без вмешательства полиции.

На уточняющий вопрос, можно ли сейчас говорить о том, что прекращена деятельность всех игорных заведений, Шевченко ответил: "Нет, 5300 - это те, которые поддаются подсчету".

Накануне Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Премьер Алексей Гончарук поручил полиции и ГФС проверить всех операторов.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16.00 должны прекратить деятельность всех игорных заведений.

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