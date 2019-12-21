На Донбассе сепаратисты использовали лазерное оружие

На Донбассе боевики использовали лазерное оружие, двое военнослужащих получили травмы.

На Донбассе за сутки, 20 декабря, украинский военнослужащий получил травму сетчатки вследствие использования лазерного оружия со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

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Еще один военный из числа сил ООС получил ранения в результате обстрелов, которых за сутки насчитали около 10. Противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое вооружение.

Обстрелы велись рядом с населенными пунктами Хутор Вольный, недалеко от Светлодарска, возле Крымского, Невельского, Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты Дутовка.

Скриншот facebook.com/kunuznews/

Скриншот facebook.com

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