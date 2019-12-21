На Донбассе сепаратисты использовали лазерное оружие
На Донбассе за сутки, 20 декабря, украинский военнослужащий получил травму сетчатки вследствие использования лазерного оружия со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр ООС.
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Еще один военный из числа сил ООС получил ранения в результате обстрелов, которых за сутки насчитали около 10. Противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое вооружение.
Обстрелы велись рядом с населенными пунктами Хутор Вольный, недалеко от Светлодарска, возле Крымского, Невельского, Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты Дутовка.
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