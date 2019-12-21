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На Донбассе сепаратисты использовали лазерное оружие

Комментариев: 7
На Донбассе боевики использовали лазерное оружие, двое военнослужащих получили травмы.
Война на Донбассе
Война на Донбассе
facebook.com

На Донбассе за сутки, 20 декабря, украинский военнослужащий получил травму сетчатки вследствие использования лазерного оружия со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр ООС

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Еще один военный из числа сил ООС получил ранения в результате обстрелов, которых за сутки насчитали около 10. Противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое вооружение.

Обстрелы велись рядом с населенными пунктами Хутор Вольный, недалеко от Светлодарска, возле Крымского, Невельского, Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты Дутовка.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/kunuznews/

Скриншот
Скриншот
facebook.com

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Теги: Донбасс, ОСС
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Комментариев (7)
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Антибес    21.12.2019, 10:30
Оценка:  -1
Антибес
"Геройская"долбёжка в глаза друг-другу уже стала называться"лазерным оружием"?)))))
Путин_xyйло    21.12.2019, 10:29
Оценка:  0
Путин_xyйло
Теперь кацапы скупят в Китае все лазерные указки! Успех подтвержден.
VSHIVANKA    21.12.2019, 10:27
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НЕХЕР СВОИМИ УКРОПНЫМИ ЛУПЫРИКАМИ ПЯЛИТЬСЯ НА ДОНБАСС!!!
ХАК , ТЬФУ !!!
Схiдный_бiдняк    21.12.2019, 10:24
Оценка:  0
Схiдный_бiдняк
Сепаратисты применили лазерное оружие! Сyка , Звездные войны прямо)
Мыкола    21.12.2019, 10:18
Оценка:  0
Мыкола
Каждая лазерная указка превращается в грозное оружие
MykRom    21.12.2019, 10:06
Оценка:  +1
MykRom
В шахтах нашли, паскуды.
MrBlackXXX    21.12.2019, 09:46
Оценка:  +2
MrBlackXXX
Гиперболоид инженера Гарина,однако!
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