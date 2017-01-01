Дожди и плюсовая температура: синоптики обнародовали свежий прогноз

21 декабря в Украине будет достаточно тепло, но обещают и осадки.

В Украине 21 декабря ожидается теплый день. Между тем, западному региону стоит ожидать дождей. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.

Читай также: Лето зимой: Синоптик удивила прогнозом на выходные

На западе Украины сегодня, 21 декабря, будет облачно, на протяжении дня ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до +10 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно солнечно. Между тем, на улице +3…+8 градусов по Цельсию. Осадков не обещают.

В южной части страны 21 декабря ожидается теплый и солнечный день. На протяжении дня термометр покажет +9…+14 градусов по Цельсию.

Читай также: От неожиданного тепла в Украине пострадали коты – синоптик

В северной части страны переменчивая облачность. На термометре +7…+10 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня солнечно и сухо. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +10 градусов по Цельсию.

В Киеве без осадков. Будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +7…+9 градусов по Цельсию.

Напомним, к Новому году в Одессе расцвела сирень. Погода стоит совсем не зимняя.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.