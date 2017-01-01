Луценко порвал на глазах у Йованович "список неприкасаемых", который сам написал

Экс-генеральный прокурор рассказал о “списке неприкасаемых”.

Бывший глава Генпрокуратуры Юрий Луценко рассказал о "списке неприкасаемых" граждан Украины, которых экс-посол США Мари Йованович требовала не преследовать в уголовном порядке.

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Об этом он рассказал в эфире ток-шоу “Свобода слова” Савика Шустера.

Из слов Луценко известно, что никакого списка на самом деле не было. Более того, этот список генпрокурор написал сам. А потом на глазах посла США якобы и разорвал.

Он также заявил, что встреча с Йованович состоялась в его кабинете и при свидетелях, но не уточняется каких именно.

История была такая... Она попросила обратить мое внимание на уголовное производство по господину Касько (его обвиняли в незаконной приватизации служебной квартиры, - ред.). Она считала, что мой предшественник господин Шокин возбудил его неправильно, и его нужно немедленно закрыть, потому что Касько очень известный борец с коррупцией, - сказал Луценко.

Бывший генпрокурор тогда ответил, что уголовные дела закрываются только на основании УПК и напомнил о деле Лещенко.

Она аж подскочила: как, это еще более известный антикоррупционер, нельзя этого делать! Я говорю: есть еще Шабунин с какими-то его неизвестными проблемами. Она говорит: это дискредитирует все антикоррупционное движение, - добавил он.

После этого, по словам Луценко, и появился "список Йованович".

И тогда я действительно написал эти фамилии и сказал: диктуйте дальше. Она: что? Я говорю - ну, список неприкасаемых. Раньше такие списки диктовали на Банковой. А теперь вы хотите, чтобы их диктовали на Танковой? - передал диалог с Йованович Луценко.

После этого на глазах у Йованович Луценко якобы порвал этот список.

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Напомним, ранее Луценко заявил, что Только США и такой президент, как Трамп, могут помочь Украине. Вступление Украины в НАТО - единственный способ прекратить угрозу со стороны России, подчеркнул бывший глава ГПУ.

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